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пятница, 28 августа 2020 18:17

Елена Зеленская возмущена фейками в соцсетях

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Елена Зеленская возмущена фейками в соцсетях
Кот первой леди, как и она, возмущенный фейковыми аккаунтами. ФОТО: Іnstagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Елена Зеленская возмутилась, что под ее именем создают множество фейковых аккаунтов в соцсетях. Об этом она заявила на своей странице в Instagram. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, Зеленская опубликовала фотографию своего кота.

"Это - мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. В последнее время уже несколько раз встречала якобы "мои" сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул ", - написала первая леди.

Также супруга президента отметила, что зарегистрирована только в Facebook и Instagram.

Некоторые подписчики оставили под сообщением иронические комментарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленская рассказала, как вылечилась от коронавируса

Елена Зеленская рассказала, что болела и восстанавливалась после коронавируса больше месяца. Она призвала украинцев беречь себя и не недооценивать болезнь.

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28
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