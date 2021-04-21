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среда, 21 апреля 2021 19:52

"Электротяжмаш" сможет принять участие в модернизации подвижного состава "Укрзализныци" уже в 2021 году

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  Наличие аттестата подтверждает возможность «Электротяжмаша» осуществлять на высоком уровне ремонтные работы. Фото: spetm.com.ua
Наличие аттестата подтверждает возможность «Электротяжмаша» осуществлять на высоком уровне ремонтные работы. Фото: spetm.com.ua

Комиссия "Научно-исследовательского и конструкторского технологического института железнодорожного транспорта" АО "Укрзализныця" выдала харьковскому заводу "Электротяжмаш" аттестат аккредитации сроком на один год, который дает право участия в модернизации подвижного состава.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ГП "Завод "Электротяжмаш".

Комиссия "НИКТИ" подтвердила возможность проводить ремонт и производство тягового оборудования КР-1 и КР-2 на мощностях завода. Учитывая более 3600 единиц электровозов и тепловозов, имеющихся в "Укрзализныце", а также изношенность подвижного состава в 90%, общая сумма инвестиций в обновление поездов должен достичь 10 млрд гривен.

По словам и.о. генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" Виктора Бусько, полученный аттестат позволит принять участие в тендерах украинского перевозчика в рамках программы модернизации, подтверждая высокий уровень работ на предприятии. Успешность сотрудничества с АО "Укрзализныця" также позволит определить перспективные направления работы завода.

"Наличие аттестата подтверждает возможность "Электротяжмаша" осуществлять на высоком уровне ремонтные работы и техническое обслуживание тягового электрооборудования подвижного состава "Укрзализныци". Документ дает право заводу участвовать в тендерах компании. Аттестат распространяется на номенклатуру производства "Электротяжмаша". При условии налаживания взаимовыгодного партнерства мы планируем рассмотреть возможность выполнения ремонтов номенклатуры сторонних производителей", - отметил Бусько.

Харьковский завод "Электротяжмаш" присоединился к программе по обновлению электростанций Ираке, финансируемой США. Общий объем программы составит $ $1,2 млрд, предприятие планирует выполнить поставку оборудования на сумму $ 50 млн. Сделка стала частью плана по финансовому оздоровлению предприятия.

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