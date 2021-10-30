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Электронный паспорт не подходит для участия в выборах

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Электронный паспорт не подходит для участия в выборах
Избиратель должен иметь при себе физический паспорт. Фото: ЦИК

На избирательном участке нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины в виде книжки или карточки.

Электронный паспорт не подходит, сообщает пресс-служба ЦИК.

"На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины", - говорится в сообщении.

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По закону проведение выборов не является услугой, для получения которой можно использовать электронный паспорт.

На промежуточных выборах в Верховную Раду в округах Черкасской и Херсонской обл. и выборах мэра Харькова избирателям для голосования не нужны ни сертификат, ни Covid-тест.

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