Электорат Тимошенко оказался самым щедрым в Украине

"Батьківщина" Юлии Тимошенко получила больше взносов, чем "Блок Петра Порошенка". Фото: открытые источники

Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало список партий с крупнейшими взносами от физических и юридических лиц в 2017 году.

Об этом сообщает "ТСН"

Среди парламентских партий на первом месте оказалась "Батьківщина". Общая сумма взносов - 9 млн 270 тыс. 256 грн.

Далее - "Оппозиционный блок" (6 662 113 грн), "Блок Петра Порошенко" (4 128 089 грн), "Самопомич" (1 998 525 грн), Радикальная партия (1 139 816 грн). Взносы "Народный фронт" составили всего 5 тыс. 966 грн и только от физических лиц.

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Вместо Натальи Корчак, которая сложила полномочия председателя НАПК, агентством с 28 марта руководит Александр Мангул. Его месячная зарплата за апрель составила 119 тыс. 909 грн.