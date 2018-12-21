Электоральные симпатии: за кого готовы голосовать украинцы на выборах президента и Рады

Треть избирателей еще не определились со своим выбором кандидатом. Фото: Зеркало недел

Почти 70% украинцев намерены принять участие в предстоящих президентских выборах в марте 2019 года. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает фонд "Украинская политика" – передает "Сегодня". В ходе исследования были опрошены 5488 респондентов, а погрешность составила 2,5%.

Треть избирателей не определились со своим выбором кандидата. 12% готовы поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко. 9,8% проголосуют за Петра Порошенко. За Олега Ляшко готовы отдать свои голоса 9,2% респондентов. 8,4% респондентов являются сторонниками Владимира Зеленского. 5,5% опрошенных отдадут свои голоса за Анатолия Гриценко. Оппозиционное поле показывает тенденцию к падению рейтингов Юрия Бойко (5,1%), который перешел в другую политическую команду и теряет своего избирателя. Александр Вилкул набирает голоса (4,8%) – особенно на фоне информационной волны, связанной с тем, что Вилкул поддержан в качестве кандидата в президенты съездом "Оппозиционного блока". 3,7% готовы поддержать Евгения Мураева.

В случае, если будет четкая определенность избирателей, показатель Юлии Тимошенко составит 18%, Петра Порошенко – 14,5%, Олега Ляшко – 13,6%, Владимира Зеленского – 12,5%. Юрий Бойко и Александр Вилкул получают фактически равный результат – чуть более 7% (но при этом соотношение позитива/негатива у Бойко составляет -24%, а у Вилкула – -7,4%, что крайне важно для дальнейшего формирования политических позиций кандидата).

Многовариантный вопрос относительно готовности поддержать на выборах (если бы они состоялись в ближайшее время) ту или иную политическую партию показывает, что несомненным лидером электоральных симпатий является партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (почти 10%). На втором месте – "Оппозиционный блок" (7,8%), который в глазах избирателей является главным репрезентантом политических настроений юга и востока Украины. С небольшим отрывом на третьей позиции находится Блок Петра Порошенко "Солидарность". 7,5% респондентов готовы поддержать Радикальную партию Олега Ляшко. 7% уходят в актив Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". Остальные политические силы получают менее 5%, необходимых для преодоления проходного барьера на выборах.

Новое исследование было проведено исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга по заказу фонда "Украинская политика" в 16 областных центрах, 4 крупных городах, 10 малых городах, 23 поселках и 25 селах. В ходе этого исследования были опрошены 5488 респондентов (погрешность +/- 2,5%).