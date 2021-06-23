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Экс-заместитель главы "Нафтогаза" Диденко: россияне в 14-м году хотели навязать газового посредника. Порошенко сказал - нет

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Экс-заместитель главы &quot;Нафтогаза&quot; Диденко: россияне в 14-м году хотели навязать газового посредника. Порошенко сказал - нет
Бывший заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Игорь Диденко рассказал, как российский "Газпром" пытался навязать Украине компанию-посредника типа "РосУкрЭнерго"

Российский "Газпром" в июне 2014 года пытался навязать Украине компанию-посредника типа "РосУкрЭнерго", однако недавно избранный пятый президент Петр Порошенко категорически отказался.

Об этом рассказал в интервью изданию "ЛБ" бывший заместитель председателя НАК "Нафтогаз" Игорь Диденко.

"Бюрократически все началось с того, что Владимир Путин разослал письма руководителям стран, которые потребляют российский газ, который используется по транзитной линии через Украину. На это письмо ему ответил Жузе Мануэль Баррозу (президент Еврокомиссии в то время - ред). Русские апеллировали: мол, мы обращались к отдельным странам, Евросоюз здесь ни к чему. Путин и Баррозу вновь обменялись письмами, после чего Еврокомиссия пригласила Украину на переговоры", - вспоминает Диденко.

"Эту информацию мы получили по линии Министерства иностранных дел, которое в свою очередь проинформировало украинское представительство в Брюсселе. Первая встреча состоялась в Варшаве 3 мая. В то время Арсений Яценюк был премьер-министром, Порошенко уже был избран, но еще не инаугурирован", - констатирует Диденко.

"Инаугурация состоялась седьмого июня. Это важно, потому что 14 июня - по случайному стечению обстоятельств - переговоры переместились в Киев, пусть и всего на один раз. Но у русских, скажем так, была своя идея в связи с этим визитом сюда. Россияне, рассылая свои обращения к странам, на 100% были уверены, что снова будут иметь дело в Украине с понятной для них коррумпированной - особенно в газовом направлении - средой. И большой успех всей нашей команды - и переговорщиков, и руководителей Украины того времени - что была продемонстрирована последовательная государственная позиция", - вспоминает Диденко.

"Хочу вернуться к трехсторонним переговорам в Киеве. Этот раунд, как я отметил, прошел ровно через неделю после того, как Петр Алексеевич был инаугурирован. Я никогда не забуду эту ночь, мы просидели в "Хилтон", поговорили ни о чем, а потом перешли в Дом правительства - господин Эттингер хотел встретиться с Яценюком, российские затеяли свою традиционную игру. Тогда послом был РФ в Украине Зурабов, который позиционировал себя как личный друг Порошенко. Ну, мы сидели в Кабмине - ждали. Яценюк четко сказал: задача - идти в режиме прямых взаимоотношений НАК-"Газпром". А Миллер и Зурабов в это время пошли к Порошенко. И вот мы сидим в кабинете Яценюка, звонит прямой телефон от президента и Порошенко говорит: "Ну, они у меня были и, да, намеки на "РосУкрЭнерго"-2 звучали, но мы будем идти только к прямым отношениям. Только". Мы выдохнули", - говорит Диденко.

lb.ua
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