Экс-руководителю Нацгвардии Аллерову объявили подозрение

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему руководителю Национальной гвардии Юрию Аллерову.
Об этом сообщает Telegram-канал NABU Daily by Олег Новиков.
"НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову в растрате почти 100 млн грн при обмене служебного жилья в центре Киева и на окраинах", - говорится в сообщении.
В рамках этого же производства детективы задержали гендиректора строительной компании "Укрбуд" Олега Майбороду.
В НАБУ подтвердили, что провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц НГУ и ряда частных компаний.
"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, потеряло активы на 81,64 млн грн", - сообщили в НАБУ.
Указанное расследование НАБУ осуществляет с декабря 2017-го.
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7 мая президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардии. Он занимал этот пост с 30 декабря 2015-го.
Сейчас обязанности руководителя НГУ исполняет Николай Балан, который на протяжении нескольких лет работал заместителем командующего НГУ.
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