Экс-руководителю Нацгвардии Аллерову объявили подозрение

Автор: censor.net.ua Аллеров руководил Нацгвардией более 3 лет

Антикоррупционные органы сообщили о подозрении бывшему руководителю Национальной гвардии Юрию Аллерову.

Об этом сообщает Telegram-канал NABU Daily by Олег Новиков.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины Юрию Аллерову в растрате почти 100 млн грн при обмене служебного жилья в центре Киева и на окраинах", - говорится в сообщении.

В рамках этого же производства детективы задержали гендиректора строительной компании "Укрбуд" Олега Майбороду.

В НАБУ подтвердили, что провели обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц НГУ и ряда частных компаний.

"Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, потеряло активы на 81,64 млн грн", - сообщили в НАБУ.

Указанное расследование НАБУ осуществляет с декабря 2017-го.

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7 мая президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова с должности командующего Национальной гвардии. Он занимал этот пост с 30 декабря 2015-го. Сейчас обязанности руководителя НГУ исполняет Николай Балан, который на протяжении нескольких лет работал заместителем командующего НГУ.