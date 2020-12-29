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вторник, 29 декабря 2020 13:22

"Экс-регионалу" объявили подозрение за поддержку российских террористов в Украине

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&quot;Экс-регионалу&quot; объявили подозрение за поддержку российских террористов в Украине
Алексей Журавко - нардеп Верховной Рады V и VI созывов (2006-2012). Фото: news-front.info

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении экс-нардепу от "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что бывший депутат с начала российской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия России на Донбассе. В январе 2015 года он выехал в Россию, где находится до сих пор.

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Сотрудники спецслужбы выяснили, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает российские интересы на юге Украины, в частности в Херсонской области. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым.

СБУ продолжает досудебное расследование. Продолжаются розыскные действия, направленные на задержание подозреваемого и привлечения к уголовной ответственности.

При этом в СБУ не называют имени злоумышленника. Но "Интерфакс-Украине" информированный источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нардепе Алексее Журавко.

23 декабря начали специальное досудебное расследование против экс-главы Службы безопасности Украины времен Майдана Александра Якименко. Бывший глава СБУ скрывается от следствия и суда.

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