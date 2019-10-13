Експерты: "У власти выбор - Портнов или правосудие"

Власти придется выбирать между Портновым и правосудием. Фото: Today.ua

Власти придется выбрать между реваншем и правосудием. Фактически президенту Зеленскому выдвинули ультиматум. Андрей Портнов требует от Генпрокурора немедленно закрыть дела против Лукаш и Гужвы, а также уволить следователя, расследующего данные дела.

Об этом сегодня заявил политический эксперт Кирилл Сазонов в своем блоге на Цензоре.

Напомним, на своей странице в Фейсбук Андрей Портнов, бывший первый заместитель главы Администрации президента, дал генеральному прокурору Руслану Рябошапке один рабочий день на увольнение руководителя следственной группы Генпрокуратуры, который якобы безуспешно занимался делом бывшего министра юстиции Елены Лукаш, - Юрия Кривобока.

Эксперт считает, что если власть прогнется – значит, Офис президента уже совсем не самостоятельная структура и Генпрокуратура тоже. И российская агентура легко дергает их за ниточки.

Как пишет Сазонов, статья, которую вменяют Лукаш – чистая коррупция. Там нет сложных схем, комбинаций, давления через намеки – там все просто для обвинителя с первого курса юрфака. Хищение государственных средств – предельно просто. Еще в 2017 начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявлял, что дело завершено, однако его начали тормозить, и давить на исполнителей.

И создаеться впечетление, что расследовали успешно. Но верхушка Генпрокуратуры ход дела в суд блокировала. И само дело находилось не в департаменте спецраследований, а в руководства ГПУ. Об этом, собственно, Горбатюк тоже не единожды упоминал.

Сейчас со сменой власти появился шанс, что наконец подобные дела пойдут в суд, и виновные будут наказаны. Судя по истерике российских пропагандистов – дело легко довести до суда и приговора. Я не юрист, я реагирую на истерики заинтересованных ребят в СМИ. Истерят так, что очень похоже, что спасти подозреваемую может только политическое давление на следствие. И вообще, новое руководство не блокирует, а наоборот дает возможность работать - молодци. Но вопрос в том, кому решать?!? Портнову или Генеральному прокурору?

"Вообще фигура Андрея Портнова в последнее время становится как-то уж слишком значительной в украинской политике. Уже больше, чем при Януковиче.

Насколько это вообще реально? Юрист без должности – но именно ему приписывают влияние на судебную систему и на назначение кадров. Серьезно? Владимир Александрович, это правда или нет? Мы все ценим сильных юристов, но не всегда и без нарушений границ государственной власти и нашего выбора", - продолжает политический эксперт.

По-мнению Сазонова, пока Портнов добивался преследования представителей предыдущей власти - на его активность многие смотрели сквозь пальцы. Даже одобряли. Но теперь мы видим уже попытки защитить бывших должностных лиц от обвинений в коррупции. Более того, мы видим прямой ультиматум Генпрокурору и Президенту. Не перебор? Это наш президент и его креатура Генпрокурор.

Если власть не отреагирует, это будет сигнал всем. Что Андрей Портнов теперь реально решает все вопросы.

Подводя итоги эксперт пишет: "И что дальше? Апелляция по делу Януковича? Возвращение полутора миллиардов соратникам Януковича? Или отмена через суд решения об отстранении ого же Януковича от должности? Я уважаю прокурора Рябошапку даже просто по статусу – и поскольку он не частный адвокат, а Генпрокурор Украины, я настаиваю на его праве определять курс и стратегию. Не Андрей Портнов, а Руслан Рябошапка Генпрокурор – таков результат выбора. Народа Украины. Уважаем его, правильно? У нас, кстати, скоро годовщина Революции Достоинства. Портнов и Лукаш наверняка помнят эту дату. И власти тоже стоит помнить. Плохая память приводит к рецидивам – тут вам даже не юрист, любой врач это подтвердит…".

В тоже время замглавреда "Страны" Светлана Крючкова сделала 5 выводов после "пидозры" Иващенко и Лукаш, в которых не скрывает свою поддержку Портнова.

Ярослав Юрчишин, народный депутат Украины, отметив Генпрокурора Руслана Рябошабку, прокомментировал:

".. за Лукаш окрема подяка. Буде дуже показово, якщо вдасться довести до кінця те що профукали попередники. А виття Портнова на болотах...час до Відня вертатися".

Блогер Денис Гороховский отметил на своей странице в Facebook: "Президент пообещал громкие уголовные дела по преступлением власти за последние 5 лет. ГПУ бросились исполнять, но почему-то возобновили дело по Elena Lukash. Дело, которое даже Луценко признал пустым и не имеющим реальных доказательств. Ну что ж...".

"було б кармічно справедливо: якби співкамерником Пашинського став Портнов, а в сусідній камері сиділа б Лєна Лукаш:)", - прокомментировал политолог Виталий Кулик у себя на Фейсбуке.

Ольга Решетилова в свою очередь напомнила Фейсбук-обществу, чем же запомнился Андрей Портнов, и призвала к сотрудничеству расследования его деятельности:

"Він відомий тим, що

- погрожував вбивством держслужбовцю і впливав на незаконну приватизацію майна;

- готував незаконні газові угоди з Росією в 2009 році;

- готував юридичне обґрунтування сфальсифікованої справи проти Юлії Тимошенко;

- є одним із авторів диктаторських законів 16 січня, що призвели до розстрілу людей на Майдані;

- готував юридичне обґрунтування анексії Криму Росією;

- переслідує громадських активістів, намагається впливати на суди і правоохоронні органи.

Про це є багато заміток в Google".

"Ну что, Портнов решает все вопросы в стране?!?" - задается вопросом Сазонов.