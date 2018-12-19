Эксперт заявил о взаимодействии Портнова и "антикоррупционеров"

Политолог Андрей Миселюк обвинил НАБУ и антикоррупционеров в сотрудничестве с "адвокатом Януковича" Андреем Портновым

"Антикоррупционеры" из НАБУ и Центра Шабунина - с одной стороны, и одиозный соратник Януковича Андрей Портнов - с другой, похоже, системно взаимодействуют сразу по нескольким направлениям.

Об этом пишет в своем блоге политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

По его мнению, лоббисты добились отмены конфискации $1,5 млрд. у окружения Януковича и собираются завершить дело 2019-го. Для этого ими всё необходимое уже подготовлено.

"Во-первых, в Верховном суде спецконфискацию обжалуют адвокаты Януковича. Во-вторых, в Европейском суде по правам человека рассмотрения требования рассекретить дело о конфискации в пользу Украины $1,5 млрд. добились общественники-"антикоррупционеры" из "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина. В-третьих, 3 дела против ГПУ о незаконности конфискации возбудили антикоррупционеры не общественные, а профессиональные – из НАБУ", - указывает эксперт.

По его мнению, скоординированность их действий может свидетельствовать о наличии единого центра по защите миллиардов Януковича. По сведениям народного депутата Татьяны Чорновил, отмечает эксперт, координатор всех этих направлений – Андрей Портнов, который с 2010-го занимается юридическим обслуживанием Януковича и якобы задействовал "свою" судью Верховного Суда Наталию Марчук.

"Косвенным подтверждением гипотезы бывшего журналиста-расследователя, - считает политолог, - может служить еще один пример сотрудничества людей, которые внешне являются антагонистами. Оно заметно не только в возвращении "миллиардов Януковича". НАБУ, общественники-"антикоррупционеры" (с одной стороны) и Портнов (с другой) также взаимодействуют в другом резонансном деле – экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко. Портнов не только поддерживает НАБУ, но и упоминает Мартыненко в связке со спецконфискацией, от которой пострадал Янукович", - пишет политолог.

Он приводит примеры того, что Портнов ранее неоднократно защищал НАБУ.

В эпопее с обжалованием спецконфискации в следующем году, считает эксперт, также стоит ожидать судебных решений: Татьяна Чорновил потребовала от Генпрокуратуры расследовать деятельность НАБУ, ЦПК, а также судьи Наталии Марчук. Как сообщила депутат, "Генпрокуратура возбудила дело по статье преступной организации и шпионажа в пользу Януковича, Курченко, находящихся в бегах в РФ и работающих с ФСБ. Генпрокуратура по подследственности передала дело в Службу безопасности Украины".

В ходе расследования этого дела вполне могут проявиться и новые переплетения интересов и связей "старых коррупционеров" и "новых антикоррупционеров", - прогнозирует Андрей Миселюк.