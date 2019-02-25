Эксперт раскритиковал представление Зеленского о тарифной политике

Эксперт Сергей Фурса раскритиковал тверждение Зеленского о тарифах на энергоносители для населения. Фото: ONLINE.UA

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса подверг критике утверждения кандидата в президенты Владимира Зеленского относительно тарифов на энергоносители для населения. В частности, экономист прокомментировал высказывания кандидата в президенты о том, что высокие тарифы на газ и отопление являются следствием 85%-ой монополии на уголь.

"Где уголь, а где газ? При чем тут вообще одно к другому? Более того, если уж Зеленский начинает праведный поход против Роттердам+, то не надо притягивать сюда тарифы для населения, потому что Роттердам+ влияет только на тарифы для промышленности", - недоумевает эксперт.

Фурса также высказался относительно экономических интересов бизнесмена Игоря Коломойского, который, как пишут некоторые СМИ, покровительствует Владимира Зеленскому на грядущих президентских выборах.

"Коломойского не интересуют цены на газ, его интересуют цены на электричество, потому что электрика – основной элемент себестоимости в ферросплавном бизнесе. А значит можно воспользоваться недовольством людей от роста тарифов и понизить себе стоимость электричества", - заявил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

Как писало издание "Капитал", из-за повышения цены электроэнергии ферросплавные и электрометаллургические заводы Коломойского за последние два года недосчитались свыше 4 млрд. грн.

В СМИ, которые ассоциируются с И.Коломойским, регулярно критикуется формула "Роттердам+", определяющая цену на уголь на основе импортного паритета. Проведенный изданием "Капитал" мониторинг показал, что за 2018-й год "Роттердам+" критиковался в эфирах телеканала "1+1" — 59 раз, в ленте УНИАН — 58 раз (оба СМИ входят в сферу влияния И.Коломойского). При этом в сферу критики попадает только методика ценообразования на уголь, несмотря на то, что т. н. "формульное" ценообразование на основе импортного паритета используется также для природного газа, нефтепродуктов, топлива для АЭС.

Напомним, постановление НКРЭКУ "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии" (известное как "Роттердам+") определяет формулу расчета цены угля в тарифе для небытовых потребителей. Цена привязана к европейскому индексу API2 (угольный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен). За основу взят принцип импортного паритета, который всегда используется при дефиците отечественного сырья. Решение НКРЭКУ поддержала Европейская ассоциация угля (EURACOAL).