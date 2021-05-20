Эксперт объяснила, почему Зеленскому придется краснеть из-за Авакова и Терехова

Зеленскому на пресс-конференции пришлось оправдываться за "дело Шеремета". Фото: glavcom.ua

Дело об убийстве Шеремета не последняя, связанная с Арсеном Аваковым история, за которую президенту Украины Владимиру Зеленскому придется краснеть. Еще одной такой историей могут стать выборы городского головы Харькова, и.о. мэра которого является скандальный Игорь Терехов.

Об этом на своей странице в Facebook написала эксперт Янина Соколовская, комментируя сегодняшнюю пресс-конференцию главы государства.

Эксперт, в частности, отметила, что Зеленскому на пресс-конференции "пришлось оправдываться за "дело Шеремета". После фактического развала основной версии следствия понятно, что он чувствует себя, мягко говоря, крайне неловко – ведь он лично поддержал именно эту версию. И теперь заслуженно получает свою порцию негатива. Президент настолько зол, что даже заявил – Авакову придется уйти, если дело окончательно развалиться".

"Но эта связанная с Аваковым история, похоже, не последняя, за которую Зеленскому придется краснеть. Большой привет может прилететь ему из Харькова, где в октябре должны состояться внеочередные выборы городского головы и где человеком главы МВД, а также замглавы ОП Кирилла Тимошенко называют нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова", - отметила Соколовская.

При этом, по ее словам, сам Терехов "уверенно превращается в деятеля, с которым опасно иметь дело, если дорожишь собственной репутацией. Его недавнее молчаливое одобрение агрессии собственной охраны против журналиста, задавшего неудобный Терехову вопрос, уже стало предметом разбирательств в парламентском комитете по свободе слова. И, конечно же, сам инцидент однозначно разозлил других журналистов".

И тут, считает эксперт, последствия для Терехова могут быть гораздо более скорыми и жесткими, чем от парламентских заседаний.

"Конфликт чиновников с медийщиками еще никогда не заканчивался хорошо для чиновников. А "грешки" Терехова даже нет необходимости как-то особо разыскивать – у харьковских антикоррупционеров накопилось уже пару десятков примеров явно некорректного расходования средств городского бюджета", - написала она.

"Желающие копнуть поглубже легко могут вытянуть на поверхность историю о том, как Игорь Терехов стал секретарем горсовета, а затем и и.о. мэра сразу после смерти Геннадия Кернеса. Вопрос о том, как подпись Кернеса появилась под обращением от его имени к депутатам, когда сам Кернес был в коме, так и остается без ответа со стороны силовых и судебных органов. Но у СМИ процедура рассмотрения подобных загадочных историй покороче, чем у следователей. Так что Терехова на протяжении всей его избирательной кампании ждет заслуженное внимание масс-медиа со всеми негативными последствиями для его репутации", - считает Соколовская.

"И если раньше скандалы с Тереховым практически не выплескивались за пределы Харькова, то ближе к выборам они станут общенациональным достоянием. В таком случае речь пойдет уже не только о репутации одного Терехова.

"Стиль Терехова" стал понятием нарицательным и неприемлемым практически для всех регионов Украины. Вспомнить, например, историю с поджогом машин сотрудников критикующего Терехова издания. И – да, это ж еще почти полгода до первого тура выборов", - подытожила эксперт.

31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти многолетнего мэра Харькова Геннадия Кернеса обязанности градоначальника исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. До 2010 года Терехов работал заместителем главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.