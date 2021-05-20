Эксперт объяснила, почему Зеленскому придется краснеть из-за Авакова и Терехова

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 567
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1071
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 243
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 252
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2089
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 522
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 459
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 711
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1440
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
21
9
3
8
6
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
У завода &quot;Антонов&quot; кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
У завода "Антонов" кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
Зеленский принес присягу президента
Зеленский принес присягу президента
В сети появилось видео &quot;штурма&quot; дома Кличко
В сети появилось видео "штурма" дома Кличко
Видео
Все видео
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Два года на посту президента: Зеленский проводит пресс-конференцию (онлайн)
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
В центре Киева кортеж Шмыгаля ехал под выключеные светофоры
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Медведчук не приближенный к Путину, он шестерка - Bihus.info
Интервью
1/5
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 270
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 3231
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 459
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 666
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 135
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
четверг, 20 мая 2021 20:21

Эксперт объяснила, почему Зеленскому придется краснеть из-за Авакова и Терехова

1 Комментировать
Эксперт объяснила, почему Зеленскому придется краснеть из-за Авакова и Терехова
Зеленскому на пресс-конференции пришлось оправдываться за "дело Шеремета". Фото: glavcom.ua

Дело об убийстве Шеремета не последняя, связанная с Арсеном Аваковым история, за которую президенту Украины Владимиру Зеленскому придется краснеть. Еще одной такой историей могут стать выборы городского головы Харькова, и.о. мэра которого является скандальный Игорь Терехов.

Об этом на своей странице в Facebook написала эксперт Янина Соколовская, комментируя сегодняшнюю пресс-конференцию главы государства.

Эксперт, в частности, отметила, что Зеленскому на пресс-конференции "пришлось оправдываться за "дело Шеремета". После фактического развала основной версии следствия понятно, что он чувствует себя, мягко говоря, крайне неловко – ведь он лично поддержал именно эту версию. И теперь заслуженно получает свою порцию негатива. Президент настолько зол, что даже заявил – Авакову придется уйти, если дело окончательно развалиться".

"Но эта связанная с Аваковым история, похоже, не последняя, за которую Зеленскому придется краснеть. Большой привет может прилететь ему из Харькова, где в октябре должны состояться внеочередные выборы городского головы и где человеком главы МВД, а также замглавы ОП Кирилла Тимошенко называют нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова", - отметила Соколовская.

При этом, по ее словам, сам Терехов "уверенно превращается в деятеля, с которым опасно иметь дело, если дорожишь собственной репутацией. Его недавнее молчаливое одобрение агрессии собственной охраны против журналиста, задавшего неудобный Терехову вопрос, уже стало предметом разбирательств в парламентском комитете по свободе слова. И, конечно же, сам инцидент однозначно разозлил других журналистов".

И тут, считает эксперт, последствия для Терехова могут быть гораздо более скорыми и жесткими, чем от парламентских заседаний.

"Конфликт чиновников с медийщиками еще никогда не заканчивался хорошо для чиновников. А "грешки" Терехова даже нет необходимости как-то особо разыскивать – у харьковских антикоррупционеров накопилось уже пару десятков примеров явно некорректного расходования средств городского бюджета", - написала она.

"Желающие копнуть поглубже легко могут вытянуть на поверхность историю о том, как Игорь Терехов стал секретарем горсовета, а затем и и.о. мэра сразу после смерти Геннадия Кернеса. Вопрос о том, как подпись Кернеса появилась под обращением от его имени к депутатам, когда сам Кернес был в коме, так и остается без ответа со стороны силовых и судебных органов. Но у СМИ процедура рассмотрения подобных загадочных историй покороче, чем у следователей. Так что Терехова на протяжении всей его избирательной кампании ждет заслуженное внимание масс-медиа со всеми негативными последствиями для его репутации", - считает Соколовская.

"И если раньше скандалы с Тереховым практически не выплескивались за пределы Харькова, то ближе к выборам они станут общенациональным достоянием. В таком случае речь пойдет уже не только о репутации одного Терехова.

"Стиль Терехова" стал понятием нарицательным и неприемлемым практически для всех регионов Украины. Вспомнить, например, историю с поджогом машин сотрудников критикующего Терехова издания. И – да, это ж еще почти полгода до первого тура выборов", - подытожила эксперт.

31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти многолетнего мэра Харькова Геннадия Кернеса обязанности градоначальника исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. До 2010 года Терехов работал заместителем главы Харьковской ОГА Арсена Авакова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт объяснила, почему Зеленскому придется краснеть из-за Авакова и Терехова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Два года в Украине нет посла США

Зеленский принес присягу президента

Самое читаемое
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 11187
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму Просмотров: 9846
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 8244
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 6075
Грозы и ливни затянутся - синоптики рассказали, когда дождемся тепла
Грозы и ливни затянутся - синоптики рассказали, когда дождемся тепла Просмотров: 5877
Политика
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому 1 Просмотров: 369
"Ниже плинтуса" - Кличко о шутках "95 квартала"
"Ниже плинтуса" - Кличко о шутках "95 квартала" 1 Просмотров: 675
Рада приняла закон о наказании за военные преступления
Рада приняла закон о наказании за военные преступления Просмотров: 117
Глава Укрпошты шантажирует правительство и Шмыгаля, чтобы оставить себе доставку пенсий - СМИ
Глава Укрпошты шантажирует правительство и Шмыгаля, чтобы оставить себе доставку пенсий - СМИ Просмотров: 189
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 1 Просмотров: 3222
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
3
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
3
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
2
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Голосов: 7085
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть