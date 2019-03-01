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пятница, 01 марта 2019 19:39

Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине

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Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
Тарас Семенюк рассказал о рейтингах кандидатов.

Нынешние кандидаты в президенты традиционно разделились на тех, кого поддерживают западные регионы Украины, и тех, кто пользуется поддержкой восточных областей. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и эксперт по масс-медийным коммуникациям Тарас Семенюк.

По его словам, согласно результатам исследований социологической компании Seetarget, в нынешнее время самый большой уровень поддержки на Западе Украины у действующего президента Петра Порошенко.

"Львовщина определяется за кого будет голосовать. Тройка фаворитов пока такая же, как и на общенациональном уровне, однако, есть смена лидера. По данным социологической компании Seetarget, лидером электоральных симпатий в области является Петр Порошенко: у него 20,2% голосов.
Далее идет Владимир Зеленский – 11,4%, и Юлия Тимошенко – 11%. При этом неожиданно низкий рейтинг у Андрея Садового, который, как известно, снял свою кандидатуру с выборов в пользу Анатолия Гриценко", – рассказал Тарас Семенюк.

Также эксперт подчеркнул, что на популярность Порошенко среди жителей западных регионов вероятно повлиял недавний Томос-тур, организованный действующим президентом.

"Получается, что Томос-тур и патриотические лозунги "мова, віра, армія" дали ожидаемый эффект. Львовщина славится своей религиозной активностью, и предоставление Томоса произвело на людей положительное впечатление. Хотя чрезмерную вовлеченность Президента в этот процесс они и критиковали", – прокомментировал Тарас Семенюк.

Что касается восточных регионов, то здесь, по словам эксперта, остается один лидер – Юрий Бойко.

"Компания Seetarget оценила шансы политиков на Востоке: там лидер Юрий Бойко. В целом, это – логично, ведь аудитория этого политика наиболее чувствительна к "мирной повестке дня", - подчеркнул Семенюк.

Эксперт отметил: результаты социологического исследования подтверждают, что в Украине пока нет политика, который мог бы объединить Запад и Восток. Впрочем, до выборов остался еще месяц, и политический расклад еще может измениться.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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  • Еще не определился с кандидатом
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