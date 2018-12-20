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Эксперт о драке в Раде: Шуфрич сорвался, потому что не выполнил задание

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Эксперт о драке в Раде: Шуфрич сорвался, потому что не выполнил задание
Шуфрич спровоцировал драку в парламенте. Фото: Владимир Струмковский

Член "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, вероятнее всего, должен был предупредить голосование о переименовании УПЦ МП.

Об этом сказал политический эксперт Александр Палий в эфире телеканала "Прямой".

"Шуфрича накрутили или заказали скандал. Сорвать голосование не получилось. Понимая, что он провалил задание, решил выгородить себя перед теми, кто его туда послал... Пригнали туда (под ВР) массовку из несколько сотен человек. Ее долго собирали, с большим трудом. А потом все срывают. Разумеется, у них определенное разочарование", - сказал эксперт.

Он отметил, чтобы проверить эту теорию, нужно спросить об этом у самого Шуфрича. А его слова "на 180 градусов будут отличаться от того, что было на самом деле".

"Многие пророссийские депутаты желали сохранения гибридного статуса Русской церкви в Украине, которая маскируется под украинскую. Мы имеем гибридную войну и имеем гибридную церковную организацию. Она пытается выдать себя за то, чем не является - врет даже в самом названии", - сказал Палий.

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15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор, на котором представители 3 православных церквей Украины приняли решение о создании Православной церкви в Украине и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

20 декабря Верховная Рада приняла законопроект, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата изменить название, указав принадлежность к Русской православной церкви. Утром под парламент свезли людей, которые устроили акцию против переименования УПЦ МП.

После голосования в зале произошла драка между представителем "Народного фронта" Юрием Березой и "оппоблоковецем" Нестором Шуфричем.

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Дата
20
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