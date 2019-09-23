Эксперт назвал возможные темы разговора Зеленского и Трампа

В эту среду Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут встречу, но главными темами их разговора станет не Донбасс и инвестиции, а выборы в США и защита американского бизнеса в Украине.

Такое мнение выразил кандидат политических наук и преподаватель в КПИ и Университета им. Шевченко Алексей Якубин.

Кандидат политических наук Алексей Якубин: "Вероятными темами разговора Зеленского и Трампа станет не Донбасс, а выборы в США и защита американского бизнеса в Украине"

Политолог уверен, что главные темы для общения будут очень даже приземленные. Во-первых, Трамп будет просить Зеленского передать ему всю возможную информацию о деятельности компании "Burisma".

Это компания бывшего министра правительства Азарова Николая Злочевского, к которой якобы имеет отношение Хантер Байден – пасынок главного конкурента Дональда Трампа на следующих президентских выборах в 2020 году – Джо Байдена.

Вторая важная для лидера США тема – это ситуация вокруг "Philip Morris Ukraine". Государственное бюро расследований сейчас проводит обыски и опросы, связанные с мировым соглашением компании и правительства, а еще возобновила уголовные дела против топ-менеджмента табачного концерна.

Якубин заключает, что американцы не любят, когда у их компаний начинаются проблемы, поэтому Трамп вполне прямо может спросить о том, какую цель преследует ГБР. Он известен своей любовью везде продвигать американский бизнес.

И только после этого, как прогнозирует политолог, Трамп и Зеленский возможно перейдут к теме Донбасса и расширения "Нормандского формата".