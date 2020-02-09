Эксперт назвал оптимальный уровень зарплат чиновников

Высокопоставленные лица должны получать высокую зарплату Фото: Politeka

Экономический эксперт Сергей Фурса сообщил, какую заработную плату должны получать украинские чиновники.

По его словам, Украина слишком бедное государство, чтобы позволить себе дешевый менеджмент. Поэтому зарплаты у чиновников должны быть высокими, передает "24 канал".

"Надо признать, что профессионалы в Украине стоят дорого. Обществу объяснить: нормальные люди за небольшие деньги не будут работать. Поэтому устанавливаем зарплату на рыночных условиях, - сказал Фурса.

По мнению эксперта, профессионалов в правительство нужно брать из частного сектора. Там люди уже получают определенный доход, живут в комфортной среде. И не станут менять это ради государственной службы с гораздо более низкой зарплатой.

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"Формула уровня зарплаты может быть следующей. Взять топ 100 компаний Украины, провести опрос по зарплатам и установить среднюю на уровне президента и вице-президента ", - говорит он.

Сергей Фурса добавляет, что в систему будут пытаться проникнуть коррупционеры. Но, во-первых, в них будет конкуренция со стороны нормальных людей. Во-вторых, есть контроль - выборы. Министр - политическая фигура. Если его работа не понравится украинцам, то на следующих выборах его изменят.

"Невысокие зарплаты чиновников означать, что мы отказываемся от привлечения профессионалов. То есть либо восстанавливаем практику зарплат в конвертах - это коррупция. Или же тогда нанимаем тех, кто идет работать не за деньги, а за коррупционные интересы. То есть за должность, благодаря которой можно зарабатывать", - добавляет эксперт.

Официально зарплаты министров и должностных лиц составляют от 20 до 40 тыс. грн. 4 февраля на заседании Кабмина президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти диапазоне от трех до пяти средних зарплат.