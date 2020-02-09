Эксперт назвал оптимальный уровень зарплат чиновников

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 882
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
2 Просмотров: 1638
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 468
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2574
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2214
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1125
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3096
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4609
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 612
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1026
Фото
Все фото
5
3
4
5
3
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман
В МИД не смогли объяснить визит Зеленского в Оман
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Нардеп &quot;засветил&quot; в Раде аксессуар стоимостью 2 пенсии
Нардеп "засветил" в Раде аксессуар стоимостью 2 пенсии
Видео
Все видео
"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram
"Слуга" Тищенко не проголосовал из-за Instagram
Минюст убьет полсотни "партий-зомби"
Минюст убьет полсотни "партий-зомби"
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2 Просмотров: 603
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1395
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 954
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 504
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3474
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 666
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
воскресенье, 09 февраля 2020 12:21

Эксперт назвал оптимальный уровень зарплат чиновников

  Комментировать
Эксперт назвал оптимальный уровень зарплат чиновников
Высокопоставленные лица должны получать высокую зарплату Фото: Politeka

Экономический эксперт Сергей Фурса сообщил, какую заработную плату должны получать украинские чиновники.

По его словам, Украина слишком бедное государство, чтобы позволить себе дешевый менеджмент. Поэтому зарплаты у чиновников должны быть высокими, передает "24 канал".

"Надо признать, что профессионалы в Украине стоят дорого. Обществу объяснить: нормальные люди за небольшие деньги не будут работать. Поэтому устанавливаем зарплату на рыночных условиях, - сказал Фурса.

По мнению эксперта, профессионалов в правительство нужно брать из частного сектора. Там люди уже получают определенный доход, живут в комфортной среде. И не станут менять это ради государственной службы с гораздо более низкой зарплатой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп "засветил" в Раде аксессуар стоимостью 2 пенсии

"Формула уровня зарплаты может быть следующей. Взять топ 100 компаний Украины, провести опрос по зарплатам и установить среднюю на уровне президента и вице-президента ", - говорит он.

Сергей Фурса добавляет, что в систему будут пытаться проникнуть коррупционеры. Но, во-первых, в них будет конкуренция со стороны нормальных людей. Во-вторых, есть контроль - выборы. Министр - политическая фигура. Если его работа не понравится украинцам, то на следующих выборах его изменят.

"Невысокие зарплаты чиновников означать, что мы отказываемся от привлечения профессионалов. То есть либо восстанавливаем практику зарплат в конвертах - это коррупция. Или же тогда нанимаем тех, кто идет работать не за деньги, а за коррупционные интересы. То есть за должность, благодаря которой можно зарабатывать", - добавляет эксперт.

Официально зарплаты министров и должностных лиц составляют от 20 до 40 тыс. грн. 4 февраля на заседании Кабмина президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти диапазоне от трех до пяти средних зарплат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперт назвал оптимальный уровень зарплат чиновников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Родился король конструкторов

Голливудский бульвар стал убежищем для проституток и наркоманов

В Германии произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа

Королевская пицца: назвали кто больше всего съедает этого перекуса

Самое читаемое
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
Обнаженные женщины фотографа Кристиана Лебранда: иногда слегка соблазнительные, иногда вызывающе эротичны
34
 Просмотров: 114009
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына
Сразу видно маленького Горбунова: Осадчая показала сына 1 Просмотров: 17433
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию
Премьер объяснил, у кого заберут субсидию Просмотров: 15336
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
Любовь слепа: показали случаи дружбы между животными разных видов
21
 Просмотров: 13878
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
 1 Просмотров: 11637
Политика
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев 1 Просмотров: 765
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
Зеленский не развернется в сторону России - социолог 3 Просмотров: 1404
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
5
 1 Просмотров: 5373
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
Порошенко поздравил Сущенко с днем рождения
3
 Просмотров: 657
Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных
Зеленский поговорил с Папой Римским об освобождении пленных Просмотров: 405
Больше всего комментируют
3
Зеленский не развернется в сторону России - социолог
2
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
2
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
2
Черта повесили: как россияне реагировали на портрет Путина в лифте
2
Яна Дугарь прошла полиграф: обнародовали результаты
Голосов: 14879
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua