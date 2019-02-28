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четверг, 28 февраля 2019 19:48

Эксперт намекнул, кто "автор" отмены статьи о незаконном обогащении

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Эксперт намекнул, кто &quot;автор&quot; отмены статьи о незаконном обогащении
Эксперты называют Петренко младшим партнером "Народного фронта". Фото: nfront.org.ua

Процедуру отмены статьи о незаконном обогащении чиновников запустил "Народный фронт".

Такое наблюдение озвучил политический эксперт Ярослав Павловский в эфире "112 Украина".

"Инициатором представления в Конституционный суд об отмене этой нормы был прежде всего "Народный фронт". Он долгое время был партнером Петра Порошенко, сейчас сотрудничает с Юлией Тимошенко", - сказал эксперт.

Кроме народных депутатов, которые подписали представление в Конституционный суд, он отметил работу министра юстиции Павла Петренко в этом процессе.

"Там [у "Народного фронта"] есть такой господин - Петренко. По мнению некоторых экспертов, он является младшим партнером, юристом других членов "Народного фронта", которые сегодня находятся под расследованием относительно незаконного обогащения. Мне эта составляющая кажется более перспективной, чем по Полякову и Дейдею. Потому что Дейдей почти не является членом "Народного фронта", он демонстрирует близость к другой политической партии. Поляков в силу коррупционного скандала, связанного с янтарем и Розенблатом, также потерял всякую поддержку "Народного фронта". Их связь с "Народным фронтом" не очень сильная, а вот связь Петренко - достаточно серьезная", - считает Павловский.

"Нам к этому надо относиться, как к реваншу и свертыванию положительных изменений, которые наметились в антикоррупционном законодательстве. Наверное, многие чиновники, судьи, депутаты, которые могли быть субъектами коррупционных расследований, откроют дорогое шампанское", - добавил он.

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26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. По его мнению, это не согласуется с принципами верховенства права и презумпции невиновности.12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов.

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Дата
28
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