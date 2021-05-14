Экс-нардепа подозревают в организации обстрела "телеканала Медведчука"

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко за совершение обстрела здания телеканала "112 Украина".

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ

"Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2019-го Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала.

"Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения", - добавили в сообщении.

Также утверждается, что бывший нардеп организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. А для сокрытия исполнителей и организатора решили совершить террористический акт через обстрел телеканала с противотанкового гранатомета", - отметили правоохранители.

Во время обысков дома у фигурантов СБУ изъяла транспорт и "средства совершения противоправных действий". Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в ночь на 13 июля 2019-го неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве. Его связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком. 2 февраля 2021-го президент Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Виктора Медведчука, и 3 его телеканалов: "112 Украина", ZIK и NewsOne.