Экснардеп Барна на ток-шоу избил "слугу народа"

Барна снова полез в драку.

Экснардеп Олег Барна устроил драку со "слугой народа" Дмитрием Соломчуком в прямом эфире и обозвал его "зеленым быдлом".

Инцидент произошел во время ток-шоу "Политика без правил" на канале "ПравдаТУТ".

Драка возникла при обсуждении рынка земли. Сначала политики обменивались личными оскорблениями. Затем Барна вскочил и спор перерос в драку на кресле Соломчука. Когда участников столкновения оттащили в разные стороны депутат от "Слуги народа" отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал сотрудников полиции.

Политиков пришлось разнимать ведущим.

Напомним, что это уже не первый выпад эксцентрического поведения Олега Барны. 11 декабря 2015 во время выступления в Верховной Раде тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка Барна, подойдя к нему с букетом цветов, предложил покинуть трибуну. После отказа - пытался вынести премьера от трибуны. 2 октября 2018 он обматерил журналиста Игоря Колтунова.