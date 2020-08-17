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Экс-министра времен Януковича заочно взяли под стражу

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Экс-министра времен Януковича заочно взяли под стражу
Холодницкий сообщил, что суд заочно избрал Злочевскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Фото: Уніан

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом во время брифинга заявил глава САП Назар Холодницкий.

"Буквально перед пресс-конференцией прокурор доложил, что суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дополнительная информация к объявлению в розыск. Следствие продолжается, и я уверен, что мы это дело закончим в рамках сроков досудебного расследования, поскольку доказательства собраны должным образом", - сказал Холодницкий.

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12 июня НАБУ задокументировало факт дачи $6 млн взятки руководителю САП Назару Холодницкому. Взятку давали за закрытие дела о нефтегазодобывающей компании Злочевского Burisma.

1 июля НАБУ и САП объявили Злочевскому о подозрении в даче взятки.

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