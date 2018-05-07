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понедельник, 07 мая 2018 19:15

Экс-министра Рудьковского поймали на курорте с поддельным паспортом

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Экс-министра Рудьковского поймали на курорте с поддельным паспортом
Экс-министра Николая Рудьковского задержали у Дубае за подделку паспорта. Фото: politota.com.ua

Экс-министра транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардепа от "Партии регионов" (2012-2014) Николая Рудьковского задержала в Дубае миграционная служба Объединенных арабских эмиратов за поддельный иракский паспорт. Об этом сообщает "Левый берег".

По словам источников, задержание произошло в первых числах апреля, и до 20-х чисел экс- "регионал" находился в местной тюрьме. Нынешний статус Рудьковского в деле скрывается. Экс-нардеп за помощью к украинской консульской службы не обращался, поскольку не планирует возвращаться в Украину, где появлялся с 2014 года.

В процессе задержания у него обнаружили также несколько паспортов других стран.

Украинский биометрический паспорт экс-министр получил в одной из европейских стран в 2017 году. К тому моменту у него на руках были два отечественных загранпаспорта, один - с "шенгеном", второй - с американской туристической визе. В момент получения "биометрии" один из них, в соответствии с требованиями законодательства, изъяли. При этом во втором паспорте содержалась действующая иракская виза, которую несколько раз использовали.

Отметим, еще в 2013 году СМИ писали о том, что Рудьковский намерен заняться добычей нефти в иракском Курдистане. Однако с нефтедобычей у экс-министра не сложилось из-за разногласий с правительством автономии. Вместе с тем, сообщают, что в последнее время Рудьковский занимался строительством в Ираке трубопровода сжиженного газа, куда было привлечено большое количество российских денег.

Бывшего нардепа объявили в розыск "Интерпола" по делу о похищении экс-главы АО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского. Среди владельцев компании числились в свое время Николай Рудьковский и еще нынешний депутат от "Опоблоку" Нестор Шуфрич. Семинского похитили в 2011 году, а отпустили только через пять лет. Среди заказчиков похищения называлось имя Рудьковского.

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Однако в то время, когда Генпрокуратуру возглавлял Виктор Шокин, Рудьковского сняли с розыска "Интерпола". Информацию о том, сохраняется ли его "карта" во всеукраинском розыске сейчас, проверяют.

7 мая стала известно, что президент Петр Порошенко 9-10 мая 2018 осуществит рабочий визит в Германию. Перед вылетом в Германию Глава государства примет участие в мероприятиях к 73-й годовщине победы над нацизмом.

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07
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