Ексдиректор Севморзавода опроверг заявления "Бигус.Инфо"

 
Ексклюзивы
1/5
Как аэропорт "Киев" отгулял 97-летие - яркие фото
Как аэропорт "Киев" отгулял 97-летие - яркие фото
Просмотров: 180
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Что известно о водителе, которая пьяной снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 855
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Выпадение волос после Covid-19: врач рассказал, как устранить проблему
Просмотров: 207
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
"Приложили пистолет к голове" - новые подробности о дне рождения со стрельбой
Просмотров: 387
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Просмотров: 1270
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Падение воздушного шара во время фестиваля: последние новости по делу
Просмотров: 252
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
"Кричала, что трезвая. Это ваш брат пьяный"- рассказали, как водитель снесла на тротуаре школьника
Просмотров: 945
В Кабмине расписали програму о языке
В Кабмине расписали програму о языке
Просмотров: 243
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Супермаркеты массово торгуют спаржей: сколько стоит модный продукт
Просмотров: 612
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Люди умоляли о спасении: очевидец рассказала, как падал воздушный шар
Просмотров: 828
Фото
Все фото
5
13
21
9
3
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
У завода &quot;Антонов&quot; кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
У завода "Антонов" кипит работа: готовятся к пресс-конференции Зеленского
Видео
Все видео
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Кличко "перекрыл" улицу в центре Киева
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы
Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров
Медведчук имеет отношение к "трубе". Опубликовали новые пленки разговоров
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Помощник Зеленского Шефир - журналистам: "Имейте совесть. Уберите камеру"
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1629
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 306
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 387
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 450
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 63
Колонка
23 мая 2021
Просмотров: 936
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
вторник, 25 мая 2021 18:18

Ексдиректор Севморзавода опроверг заявления "Бигус.Инфо"

  Комментировать
Ексдиректор Севморзавода опроверг заявления &quot;Бигус.Инфо&quot;
Севастопольский морской завод - судостроительное предприятие Украины, захваченное оккупационной администрацией России еще в 2015 году. Фото: sevastopol

Бывший генеральный директор Севастопольского морского завода назвал манипуляцией и ложью информацию, опубликованную в программе "Бигус.Инфо" о якобы обмене предприятия на "трубопровод Медведчука".

Он сообщил, что на момент нападения России на украинскый Крым работал генеральным директором завода и видел события изнутри.

"Главный и неоспоримый факт, который разбивает всю заказную ложь - оккупационная власть Севастополя национализировала "Севморзавод" за неповиновение оккупационным властям за то, что собственник отказался зарегистрировать предприятие по российским законам. Главный завод, 12 его дочерних предприятий, землю, имущество, оборудование. Впоследствии правительство страны-агрессора забрало завод в Севастополь в "государственную собственность", - говорит бывший директор предприятия.

Он сослался на так называемое "Постановление правительства Севастополя о некоторых вопросах национализации имущества" от 28 февраля 2015 года, которое свидетельствует о конфискации предприятия оккупационными властями полуострова.

"Пока другие граждане Украины потихоньку перерегистрировали свои заводы, квартиры и другую собственность по российским законам и платят налоги в бюджет агрессора, мы решили бороться", - отметил Константин Картошкин.

По словам бывшего гендиректора, ему удалось с риском для себя вывезти документы завода, предприятие было перерегистрировано в Киеве и через украинские суды отстаивает свои имущественные права. В частности, 16 мая 2016 Шевченковский суд столицы принял решение в заочном процессе, согласно которому имущественный комплекс предприятия в Крыму принадлежит украинскому юридическому лицу публичного акционерного общества "Севастопольский морской завод", которое находится в Киеве.

"Мы твердо намерены привлечь Россию к международно-правовой ответственности", - сообщил экс-директор.

"Утверждение в программе "Бигус Инфо" не только порочат достоинство законного владельца "Севморзавода", но и менеджмента и затрагивают лично мое достоинство. Мы бросили вызов оккупантам, а не договаривались с ним. Требую извинений от авторов программы. В противном случае не исключаю, что лично подам в суд, потому что правда на моей стороне, а не на стороне лжецов, которые сделали на чей-то заказ тенденциозный материал, который пренебрегает элементарными журналистскими стандартами и правилами человеческой морали", - отметил бывший руководитель "Севморзавода".

Еще в 2018 году правительство РФ зизнаався, что они "отжали" у Петра Порошенко завод в оккупированном Крыму. Оккупационные власти Севастополя в феврале 2015 принял решение о так называемой "национализации" Севастопольского морского завода.

Главком
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ексдиректор Севморзавода опроверг заявления "Бигус.Инфо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

709 дней плена. Украинская военная вернулась с РФ

Нардепы подрались в прямом эфире после того, как один предложил снять трусы

Президентские выборы завершились победой в один тур

Самое читаемое
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 15156
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 11061
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 10539
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений
Беларусь резко отреагировала на прекращение Украиной авиасообщений Просмотров: 5085
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
Гороскоп на 24 мая: кто почувствует себя супергероем
 Просмотров: 4761
Политика
Завтра состоится встреча "нормандских советников" по Донбассу
Завтра состоится встреча "нормандских советников" по Донбассу Просмотров: 27
Экс-председатель Приватбанка, которого разыскивают, имеет гражданство Израиля
Экс-председатель Приватбанка, которого разыскивают, имеет гражданство Израиля Просмотров: 162
Кулеба рассказал о пользе Украине от остановки авиасообщения с Беларусью
Кулеба рассказал о пользе Украине от остановки авиасообщения с Беларусью Просмотров: 378
Появились тексты законопроектов о национальном сопротивлении и численности ВСУ
Появились тексты законопроектов о национальном сопротивлении и численности ВСУ Просмотров: 225
Впервые будут судить нардепа-кнопкодава
Впервые будут судить нардепа-кнопкодава Просмотров: 414
Больше всего комментируют
3
Принудительную посадку лайнера Ryanair сравнили с вагнергейтом
2
Нардеп от Слуг увлекся задержанием Протасевича
2
Соратник Тимошенко нардеп Яценко не захотел вставать во время гимна
1
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных
1
Одиозного "слугу народа" Шевченко выгнали из фракции
Голосов: 7122
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть