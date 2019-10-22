Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене

Фото: ukranews.com

Контрразведка СБУ задержала экс-заместителя министра экономики Юрия Бровченко за нанесение масштабного ущерба обороноспособности Украины.

Бывшего чиновника подозревают в государственной измене, сообщает "Інтерфакс-Україна"

В министерстве Бровченко работал с июля 2016-го. Мужчину задержали 22 октября в Международном аэропорту "Борисполь".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России выдали госизменщика, переводчика Гройсмана

По версии следствия, чиновник Министерства экономического развития и торговли, чиновники ГП "Украинский центр "Безопасность" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более $16,5 млн.

В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более $8,2 млн перевели на счета фиктивных оффшорных предприятий, а затем присвоили участники схемы.

Заказанное оборудование иностранная компания в Украину не поставляла.

Мужчине объявили о подозрении - государственная измена.

Ранее председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский заявлял, что СБУ расследует возможную работу Бровченко на спецслужбы РФ для срыва производства 152 мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт", сообщила "Українська правда"

17 октября из аэропорта "Борисполь" не выпустили Олега Гладковского, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен пятого президента Петра Порошенко. Вскоре его задержали детективы Национального антикоррупционного бюро в ресторане. По версии следствия, Гладковский способствовал включению грузовиков "МАЗ 3617", сделанных дочерним предприятием его автокомпании "Богдан Моторс" в государственный заказ. Их купили по завышенным ценам. Государство потеряло более 10, 6 млн грн. Также в декларациях за 2016-2018 годы экс-служащий не указал доходы жены от сдачи в аренду недвижимости в центре Киева. Совокупно - $164,5 тыс.