Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка

Телеведущая Снежана Егорова транслирует ненависть к украинскому народу. Об этом Gazeta.ua сказала журналистка Татьяна Мыкытенко.

Украина еще переживает переходный период после долгой оккупации нации и ее сознания, говорит журналистка.

"Слышу ужасные вещи от Снежаны Егоровой, которая говорит о "рагулях, которые вылезли непонятно откуда", "деревенщине, которая разговаривают на суржике и готова свою жизнь положить за Украину, но какая это жизнь?". Этим она ставит под сомнение ценность жизни украинца.

По моему мнению, достоинство в этой стране уничтожают люди, которые всем сердцем ненавидят украинское и почему-то продолжают здесь жить. Их воспитывают в ненависти к украинскому, украинцам, которые "ничего в жизни не достигли". А Егорова "достигла" - сидит, открывает хавальник и им провозглашает на самом деле нацистские вещи. Она - чистая нацистка, которая транслирует ненависть к украинскому народу. Такие люди должны отвечать, потому что это преступление", - говорит Татьяна Мыкытенко.

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Украинский навязывают клише, что села говорят на суржике, а не на украинском языке, говорит журналистка.

"Кто в быту общаются между собой литературным языком? Никто", - говорит Татьяна Мыкытенко.

Больше читайте в интервью Татьяны Мыкытенко на Gazeta.ua.