Его убила Россия - Аваков обещает обжаловать осуждение нацгвардейца Маркива

Автор: Радио Свобода Суд дал Маркиву на 7 лет больше, чем просило обвинение

Украина будет оспаривать решение итальянского суда, который на 24 года отправил за решетку украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"24 года Виталию Маркиву - несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано. Наш гвардеец и государство Украина невиноваты в гибели репортера Рокелле. Он стал жертвой агрессивной России, которая начала в Славянске войну на Донбассе", - написал Аваков.

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11 июля итальянский суд приговорил 29-летнего Виталия Маркива до 24 лет заключения. Нацгвардейца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014-го у подножия горы Карачун под Славянском на контролируемой тогда боевиками территории.