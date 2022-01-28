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пятница, 28 января 2022 17:54

Единство вокруг Украины, сильная армия и дипломатия – вот что остановит Путина: Порошенко

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  Андрей Нестеренко, голос Украины
Андрей Нестеренко, голос Украины

Западные союзники настойчиво советуют политическим силам внутри Украины объединиться перед угрозой широкомасштабного российского вторжения. Об этом после встречи лидеров фракции Верховной Рады с двухпартийной делегацией Конгресса США сообщил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Это была очень своевременная встреча. Визит такой представительной делегации Конгресса США во главе с председателем Комитета по иностранным делам, представляющей и Демократическую, и Республиканскую партии является символом двухпартийной поддержки, которую Украина имеет сейчас со стороны США. Это символ единства всего демократического мира вокруг помощи Украине. И первый месседж, который выразил глава делегации, глава Комитета по иностранным делам – тогда как мы демонстрируем солидарность с Украиной всего мира, мы настойчиво требуем единства внутри страны. Это была первая фраза, и дальше рефреном во всех выступлениях конгрессменов независимо от партий было: пожалуйста, обеспечьте единство. Ни в коем случае нельзя допускать внутренних распрей", - отметил Порошенко.

"Безусловно, я поддержал такой месседж, потому что только через единство мы можем сегодня сделать Украину сильнее. А если мы сделаем Украину более сильной, это будет позиция обеспечения мира, потому что на сильную Украину, которая имеет поддержку всего мира, для Путина будет очень опасно нападать", - убежден пятый Президент.

"Второй вопрос был – чем помочь. В конце прошлого года США прибавили 200 млн. военной помощи, 300 млн. дол. было сделано в первые недели этого года. Это уже 500, еще 500 млн будут срочно предоставлены по срочным дебатам в случае начала агрессии. И сейчас обсуждается еще дополнительно 300 млн", – сообщил Петр Порошенко.

 

"Был вопрос: что делает Украина? Если мы совершаем единство в мире, где единство внутри Украины? Если 1,2 млрд. евро дает Еврокомиссия макрофинансовой помощи, США начинают обсуждать кредитные гарантии именно в такой форме, как мы разработали и представили в 2014-2015 годах со стороны США.

Моя позиция – Украина со своей стороны должна принять изменения в бюджет и наконец выделить 50 млрд гривен для украинской армии. Для того чтобы украинский воин получал вне фронта 25 тысяч, а на фронте – 50 тысяч гривен в месяц", - считает Петр Порошенко.

"Нужно обеспечить формирование стратегических резервов, которые позволят срочно отреагировать в случае начала агрессии. Обеспечить Государственный оборонный заказ и развертывание первой очереди резерва. Это не паника. Это совершенно спокойный, но компетентный, профессиональный и опытный подход, как остановить Путина. Дипломатия и мощная армия. Можно наоборот – сильная армия и дипломатия", - подчеркивает Порошенко.

"Я очень благодарен нашим партнерам из США, что такой подход был полностью поддержан", – резюмирует Петр Порошенко.

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28
января

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