Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной

Вадим Новинский обвинил Порошенко во вмешательства в церковные дела. Фото: lb.ua

Бывший "регионал", а ныне нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский заявил, что после предоставления украинской церкви томоса про автокефилию в Украине начнется гражданская война.

Об этом один из спонсоров УПЦ МП сказал в интервью "Левому берегу".

"Если эта инициатива [предоставление томоса] президента Порошенко будет реализована, то единой поместной церкви в Украине в ближайшие сто лет не будет уже точно. Более того, очень велика вероятность развала страны, гражданской войны. Так что я очень сильно желаю Петру Алексеевичу, чтобы эта его идея с томосом закончилась бы ничем. Для его же блага и блага Украины", - сказал Новинский.

Действия Порошенко он назвал "грубым вмешательством президента в дела церкви и одним из элементов его предвыборной технологии".

"Я уверен, что томоса не будет. Но если какой-то документ – вот так вот пофантазировать – все же будет предоставлен, то какое-то крайне незначительное меньшинство [приходо МП], может, и перейдет, и тем совершит предательство своей церкви", - убежден Новинский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новинский посоветовал служителям УПЦ КП покаяться

23 июня четыре митрополита УПЦ Московского патриархата с народным депутатом из "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским ездили в Стамбул, чтобы отговорить Вселенского патриарха Варфоломея предоставить Украинской православной церкви статус поместной. После 6-часового разговора за закрытыми дверями Варфоломей не подтвердил предоставление украинской церкви автокефалии в определенные сроки. Президент Петр Порошенко надеялся, что это решение могут принять до 1030-летия крещения Руси - 28 июля этого года.