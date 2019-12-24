Джулиани рассказал, кто влиял на назначение послов США в Украине

В начале декабря Джулиани вернулся из Украины и рассказал много провокационного. Фото: file.liga.net

Американский финансист Джордж Сорос определял и продвигал на должности кандидатуры четырех послов США.

Он влиял на должностные решение по четырем дипломатам, заявил личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани в интервью журналу New York.

В начале декабря Джулиани вернулся из Украины и рассказал об этом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат Трампа признался, что хотел убрать Йованович

По его словам, Сорос контролировал и последнюю дипломатку - Мари Йованович.

"Все четыре послы были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - считает Джулиани.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уходит в отставку в начале января 2020-му.Тейлора попросили вернуться в Госдеп после отставки бывшего посла США в Украине Мари Йованович, в которую ее отправили за сопротивление теневой дипломатии адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в Украине.