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вторник, 27 августа 2019 18:21

Джемилева предлагают в президиум Рады

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Джемилева предлагают в президиум Рады
Мустафу Джемилева предлагают на должность заместителя председателя Верховной Рады. Фото: УНІАН

Партия "Европейская солидарность" решила выдвинуть кандидатуру лидера крымскотатарского народа, действующего народного депутата Мустафы Джемилева на должность вице-спикера новоизбранной Верховной Рады.

Об этом сообщил представитель политсилы Артур Герасимов, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Сегодня состоялось заседание (будущей - Gazeta.ua) фракции, политической силы Петра Порошенко. И единогласно, при одном человеке, который воздержалася, мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", - сказал Герасимов.

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Верховная Рада девятого созыва должен избрать председателя и двух его заместителей. В партии "Слуга народа", которая имеет большинство в парламенте, скорее всего предложат спикером Дмитрия Разумкова, его первым заместителем - Руслана Стефанчука.

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