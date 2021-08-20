"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР

"Есть принципиальные вещи. Если мы считаем, что по Тайваню нет вопросов, то надо забыть о Крыме", говорит Владимир Ельченко. Фото: Gazeta.ua

Сближение Украины с Китаем, о котором говорят в партии "Слуга народа", – возможно. Но тогда не сможем просить помощи у США и должны отказаться от евроинтеграции. Об этом интервью журналу "Країна" заявил дипломат Владимир Ельченко.

"Не сторонник сближения (с Китаем – Gazeta.ua). У нас с Китаем хороший товарооборот, но им нельзя мерить наши перспективы. Тем более брать пример с их коммунистической партии", – говорит Ельченко.

Страны Евросоюза тоже торгуют с Китаем, но это не мешает им поддерживать решения, которые Пекин считает антикитайскими, рассказывает дипломат.

"Есть принципиальные вещи. Если мы считаем, что по Тайваню нет вопросов, то надо забыть о Крыме. Или если думаем, что с уйгурами (народ тюркского происхождения, массово проживает в Китае и говорит собственным языком. Правительство наложило ограничения на их религиозную, культурную и экономическую жизни. Существуют лагеря по перевоспитанию уйгуров. – Gazeta.ua) все в порядке, тогда для чего говорить, что в Крыму и на Донбассе нарушают права украинцев?", – говорит Ельченко.

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Добавляет: "Или надо сказать, что мы не хотим интегрироваться в ЕС и будем жить с Китаем. Американцы говорили мне в Вашингтоне, что у них нет проблем с нашей политикой в отношении Китая. И мы можем занимать любую позицию. Но тогда не надо идти к ним за джевелинамы и помощью".

Интервью читайте в журнале "Країна".

В июле на сайте китайского агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.