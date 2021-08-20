 
Ексклюзивы
1/5
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
Просмотров: 171
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
2 Просмотров: 180
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
3 Просмотров: 2367
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 711
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 279
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 342
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2259
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 369
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Фото
Все фото
6
7
4
5
16
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Видео
Все видео
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Следствие по Медведчуку и Козаку завершили
Следствие по Медведчуку и Козаку завершили
Зеленский отжался 30 раз в вышиванке и запустил флешмоб
Зеленский отжался 30 раз в вышиванке и запустил флешмоб
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1143
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1755
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2691
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 441
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
вторник, 24 августа 2021 09:00

"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР

  Комментировать
&quot;Джавелины или Китай&quot; – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Есть принципиальные вещи. Если мы считаем, что по Тайваню нет вопросов, то надо забыть о Крыме", говорит Владимир Ельченко. Фото: Gazeta.ua

Сближение Украины с Китаем, о котором говорят в партии "Слуга народа", – возможно. Но тогда не сможем просить помощи у США и должны отказаться от евроинтеграции. Об этом интервью журналу "Країна" заявил дипломат Владимир Ельченко.

"Не сторонник сближения (с Китаем – Gazeta.ua). У нас с Китаем хороший товарооборот, но им нельзя мерить наши перспективы. Тем более брать пример с их коммунистической партии", – говорит Ельченко.

Страны Евросоюза тоже торгуют с Китаем, но это не мешает им поддерживать решения, которые Пекин считает антикитайскими, рассказывает дипломат.

"Есть принципиальные вещи. Если мы считаем, что по Тайваню нет вопросов, то надо забыть о Крыме. Или если думаем, что с уйгурами (народ тюркского происхождения, массово проживает в Китае и говорит собственным языком. Правительство наложило ограничения на их религиозную, культурную и экономическую жизни. Существуют лагеря по перевоспитанию уйгуров. – Gazeta.ua) все в порядке, тогда для чего говорить, что в Крыму и на Донбассе нарушают права украинцев?", – говорит Ельченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной

Добавляет: "Или надо сказать, что мы не хотим интегрироваться в ЕС и будем жить с Китаем. Американцы говорили мне в Вашингтоне, что у них нет проблем с нашей политикой в отношении Китая. И мы можем занимать любую позицию. Но тогда не надо идти к ним за джевелинамы и помощью".

Интервью читайте в журнале "Країна".

В июле на сайте китайского агентства новостей "Синьхуа" появилось сообщение, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: партия "СН" хочет перенять опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Украина стала независимой

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 15453
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 9792
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 4491
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
 Просмотров: 2943
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 2772
Политика
Шмыгаль показал фото со своим "двойником"
Шмыгаль показал фото со своим "двойником" Просмотров: 693
Суд над Януковичем снова перенесли
Суд над Януковичем снова перенесли Просмотров: 45
Зеленский раздал награды на Крымском саммите
Зеленский раздал награды на Крымском саммите 2 Просмотров: 162
Встреча Байдена и Зеленского: будет много новых предложений и договоренностей
Встреча Байдена и Зеленского: будет много новых предложений и договоренностей 1 Просмотров: 288
Украина станет членом НАТО - заместитель генсека Альянса
Украина станет членом НАТО - заместитель генсека Альянса 1 Просмотров: 1008
Больше всего комментируют
8
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
4
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
3
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
2
Украина может учить других демократии и толерантности
2
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Голосов: 8095
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть