Дьявол кроется в деталях: Путин утвердил план на выборы в Украине

Президент РФ Владимир Путин дал команду продвигать агентуру в центральной части Украины. Фото: Reuters

В конце сентября президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию действий Кремля на период президентских и парламентских выборов в Украине. Об этом сообщил координатор группы "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Согласно концепции, российская финансовая и медийная поддержка "своих" политиков в Украине будет осуществляться, исходя из готовности этих политических деятелей в перспективе публично признать российскую оккупацию Крыма и реализовывать проект федерализации Украины.

Москва решила сконцентрировать основные усилия не только на выборах президента, а и параллельно на подготовке к последующим за ними парламентских. При этом поставлена задача обеспечить широкомасштабную организационную, финансовую и информационную поддержку как открытых, так и завуалированных пророссийских сил. Вопрос объединения этих сил в единую партийную или блоковую структуру является второстепенным и не принципиальным.

В Москве уже не настаивают, чтобы политики, на которых делается ставка, обязательно декларировали свое неприятие автокефалии

Также в Кремле сняли вопрос относительно обязательной поддержки позиции УПЦ МП по вопросу автокефалии Украинской православной церкви. Поэтому в Москве уже не настаивают на том, чтобы украинские политики, на которых делается ставка, обязательно декларировали свое неприятие автокефалии.

На период парламентских выборов Кремль планирует приобщить к числу московских агентов влияния ряд политиков из Киева и центральной части Украины, где электорат в большей степени поддерживает идею создания поместной церкви.

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Следующие президентские выборы состоятся в марте 2019-го. О желании участвовать в кампании уже объявили 28 кандидатов. В Верховную Раду нардепов выбирать осенью того же года.