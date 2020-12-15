Двое министров подали заявления об увольнении

Разумков сообщил о заявлениях от двух министров. Фото: УНИАН

В Верховную Раду поступили заявления об увольнении от министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского и министра по делам ветеранов Сергея Бесараба.

В сессионном зале Рады сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает "Цензор.нет".

"Поступили заявления об увольнении двух министров - министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и министра по делам ветеранов Украины. Я прошу комитеты собраться, завтра рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарное заседание. Даю соответствующее поручение", - заявил спикер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский с "слугами" обсудит перестановки в Кабмине

После этого он закрыл вечернее заседание Рады. В следующий раз депутаты соберутся завтра.

Нардепы от "Слуги народа" проведут на заседании фракции собеседования с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики и образования. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя фракции Галина Янченко.