Два региона Украины избирают нардепов, а Харьков - мэра

На промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов. Фото: ukrinform

В Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады по двум избирательным округам.

Начались также выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов и ряд выборов депутатов местных советов. Об этом сообщает "Укринформ".

Промежуточные выборы нардепов назначили в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонщина) и №197 (Черкасщина). Всего баллотируется 40 кандидатов: в ОВО №184 в Херсонской области - 15, в ОВО №197 в Черкасской области - 25.

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Городских голов выбирают в Харькове, Липовце (Винницкая область), Теребовле (Тернопольская область), Комарне (Львовская область).

Также проходят выборы Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области; Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области; Шегиновского сельского головы Яворивского района Львовской области; Надлацкого сельского головы Голованевского района Кировоградской области; Малолюбашанского сельского головы Ровенского района Ровенской области; Смотрицкого поселкового головы Каменец-Подольского района Хмельницкой области; Кельменецкого поселкового головы Днестровского района Черновицкой области.

Чтобы проголосовать, на избирательный участок нужно взять свой паспорт, антисептик и ручку, быть в защитной маске и соблюдать безопасную дистанцию.

Если человек чувствует себя плохо, он сможет отдать свой голос в отдельной кабинке.

В день внеочередных выборов мэра Харькова 31 октября на избирательных участках в школах будет работать 41 пункт вакцинации. Они будут работать с 9:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут вакцины Coronavac, Pfizer, AstraZeneca.