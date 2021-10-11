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Два дела фальсифицируют, чтобы объявить Порошенко подозрение - генерал Кононенко

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Два дела фальсифицируют, чтобы объявить Порошенко подозрение - генерал Кононенко
По мнению Кононенко, с момента прихода к власти президента Владимира Зеленского продолжается системное преследование оппозиции. Фото: eurosolidarity.org

Происходит фальсификация материалов с целью объявления пятому президенту и лидеру "ЕС" Петру Порошенко подозрений в совершении преступления.

Об этом заявил генерал СБУ и депутат Киевсовета от "ЕС" Виктор Кононенко на брифинге.

По его информации, в настоящее время по меньшей мере в двух уголовных производствах происходит фальсификация материалов. Цель - объявление Петру Порошенко подозрений в совершении преступления. В частности, ищут "свидетелей".

"Единственное, что удерживает власть от этих шагов, это отсутствие доказательной базы относительно самого факта преступления со стороны пятого президента Украины. В целях ее формирования правоохранители активно осуществляют поиск лиц, которые согласятся дать необходимые им показания, однако желающих участвовать в фальсификации, а потом отвечать за это ими пока не найдено", - заявил генерал.

По мнению Кононенко, с момента прихода к власти президента Владимира Зеленского продолжается системное преследование активистов, представителей оппозиции и Петра Порошенко.

"Мы давно аккумулируем информацию о намерениях власти использовать правоохранительный блок для уголовного преследования пятого президента Украины", - говорит Кононенко.

"Я советовал бы тем руководителям, которые предоставляют своим подчиненным незаконные указания, хорошо подумать перед тем, как толкать их на преступление, потому что потом эти же подчиненные не будут вас приркывать, а дадут откровенные показания по организации фальсификаций", - также заявил он.

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