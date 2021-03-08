"Думаю, это начало" - Мендель прокомментировала санкции против Коломойского

Санкции, которые США ввели против украинского бизнесмена Игоря Коломойского, - это только начало.
Такое мнение высказала прессекретарка президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью изданию "Гордон".
По ее словам, произошел удар по трем очень известных людям, представляющим огромные финансовые группы. Среди них: кум президента РФ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский.
"По Коломойскому, ты имеешь в виду, ударили Штаты?" - уточнила журналистка.
"Нет, почему? Да, санкция определена, которая является более символической и свидетельствует, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало", - сказала Мендель.
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Она напомнила, что в Украине трем бывшим топ-менеджерам "Приватбанка", совладельцем которого был Коломойский, объявили подозрение в растрате 137 млн грн.
Журналистка уточнила, стоит ожидать украинских санкций против Коломойского.
"Ну, посмотрим", - сказала Мендель, но не стала отвечать на уточняющие вопросы.
США дали сигнал всем, что с олигархом Игорем Коломойским нежелательно иметь дело, заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
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