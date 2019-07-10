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среда, 10 июля 2019 18:07

Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет

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Дубль 2. Владелец NewsOne заявил, что телемост с Россией будет
Кремлевский телемост проведут, говорит владелец NewsOne, нардеп Тарас Козак.

Телемост "Надо поговорить" состоится, как и было запланировано, в пятницу, 12 июля, на российском пропагандистском телеканале "Россия 1".

Об этом в среду заявил официальный владелец телеканала NewsOne, товарищ кума президента РФ Медведчука, нардеп Тарас Козак.

Козак провел в Москве встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает российский "Интерфакс".

Кто будет "представлять" Украину на телепрограмме, Козак не сообщил. Он сказал, что украинцы "дадут оценку партии войны".

Согласно с телепрограммой на сайте "России 1", телемост "Надо поговорить" покажут в пятницу, 12 июля, в 18:00. Телеканал пригласил в студию российских и украинских участников.

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7 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить" с телеканалом NewsOne кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Его планировали провести 12 июля.

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