Дубинский не сможет получать деньги от YouTube

В ЦПК объяснили, что означают для Дубинского санкции. Фото: "Украинские новости"

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский после санкций США не сможет получать деньги от сервиса YouTube.

Юрист и исполнительная директор "Центра предотвращения коррупции" Дарья Каленюк сказала об этом в интервью "Украинской правде".

"Мы детально работали только по Александру Дубинскому. У него есть YouTube-канал, от которого получает доходы. YouTube - видеосервис, принадлежащий американской компании Google. То есть я более чем уверена, что, как минимум, YouTube прекратит выплачивать деньги Дубинскому за его содержание", - рассказала она.

Из-за санкций могут заблокировать любые транзакции Дубинского в долларах США.

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"95% таких транзакций проходит через юрисдикцию Соединенных Штатов, через американский банк, так называемый корреспондентский банк. Поэтому такие транзакции также могут быть заблокированы", - пояснила она.

Каленюк заявила, что высока вероятность запрета ему въезда в США.

Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан Украины и 4 украинских информационных ресурсов за вмешательство в американские выборы. В санкционный список вошел народный депутат от партии власти "Слуга народа" Александр Дубинский.