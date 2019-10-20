Дубилет будет руководить Госстатом

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет будет руководить работой Государственной службы статистики.
Об этом он сообщил в Facebook.
"На заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата", - заявил министр.
Одной из задач на ближайшее время будет установка и подсчет показателей эффективности для всех органов власти.
Госстат проведет перепись населения с бюджетом 3,4 млрд грн - дополнительно в бюджет в 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата.
"Чувствую большой потенциал для увеличения эффективности. Вскоре напишу об этом отдельно", - резюмировал Дубилет.
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Дмитрий Дубилет учился в Лондонской школе бизнеса. Свой первый сайт о футболе написал в 14 лет. В 19 запустил портал гражданской журналистики "Хай Вей".
Проработал в "ПриватБанке" 6 лет. Прошел путь от маркетинг-директора до руководителя IT-департамента.
29 августа стал министром Кабинета министров.
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