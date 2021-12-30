ДСК инициирует создание общей платформы для противодействия агрессивным планам Кремля

Движение Сопротивления Капитуляции инициирует создание общей платформы для противодействия агрессивным планам Кремля. Фото: novynarnia

В среду, 29 декабря, Движение сопротивления капитуляции обнародовало обращение по поводу принципов объединения национальных сил.

В нем отмечается, что Украину сейчас ставят перед выбором – оккупация или капитуляция.

"Залог нашей победы – единство всех украинцев, желающих жить в свободном государстве – полноценном члене Объединенной Европы. Перед нами стоят такие жизненные задачи, как отпор российской агрессии и сопротивление капитуляции, противодействие реваншу пятой колонны Москвы, недопущение отката страны в старые постсоветские и олигархические практики, реализация реформ, необходимых для вступления в ЕС и НАТО. Для выполнения этих задач нужно сформировать объединительную государственную платформу" – отмечается в обращении.

Ссылаясь на Меморандум единства украинских сил от 23 августа 2020 года, провозглашается инициатива по созданию надпартийного национального объединения.

- Координация действия украинских патриотов для сопротивления оккупации и капитуляции.

- Мобилизация всего общества в защиту нашего суверенитета.

- Подготовка плана действий по защите государства и национальных преобразований.

- Формирование координационной сети по всей стране.

- Консолидация международной поддержки.

Также сообщается о создании рабочей группы для проведения консультаций, формирования рабочих групп и определения плана действий на ближайший период. Сбор предложений проходит через почтовый ящик [email protected] В теме письма предлагается указывать хештег #Разом_сила