Друзьям Зеленского досталось от Кабмина

В правительстве раскритиковали "95 квартал" за высмеивание поджога дома экс-главы Нацбанка.

Высмеивание "95 кварталом" поджога дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой негативно скажется на инвестиционной привлекательности Украины.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Недавно "95 квартал" и хор Веревки выступили с номером "Горіла хата" о пожаре в Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо. Объясню почему.

Большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора. При ее руководстве, НБУ перешел на гибкое курсообразования и инфляционное таргетирование. Это технические термины, описывающие каким образом НБУ сегодня принимает решения. Новый тип принятия решений позволил, по мнению экспертов и инвесторов (и я согласен), обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса сегодня.

В то же время, по мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением от Коломойского за решения по "ПриватБанку". Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревои могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - заявил чиновник.

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19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Это сделали с помощью пародии на песню "Горела сосна, пылала". Гонтарева назвала номер "Квартала 95" и хора имени Веревки стыдом для всей страны. А олигарху Игорю Коломойскому номер очень понравился.