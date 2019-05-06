Друг Зеленского рассказал о бизнесе нового президента

Друг Владимира Зеленского Сергей Шефир говорит, что Зеленский вернется к бизнесу после президентства.

Владимир Зеленский на время президентского срока выйдет из бизнес-структур, но после завершения работы вернет свою долю. Об этом заявил бизнес-партнер и друг новоизбранного президента Сергей Шефир.

"Он вышел (из бизнеса. - Gazeta.ua). Может там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису, я не помню. Это настолько не важно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал Шефир в интервью TheБабель

Зеленский будет получать дивиденды от роялти.

"Отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по завершению пяти лет", - рассказал Шефир.

Сейчас основной доход "Квартал" получает от телевидения, а до 2014-го - это были доходы от бизнеса в России.

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