Друг детства Зеленского возглавил СБУ

Верховная Рада назначила Ивана Баканова председателем Службы безопасности Украины.

Соответствующее постановление президента поддержали 319 народных депутатов.

333 голосами парламент уволил предыдущего голдову СБУ Василия Грицака.

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Иван Баканов родом из Кривого Рога. Жил в одном подъезде с президентом Владимиром Зеленским. Они дружат с детства.

В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а затем - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На его имя зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - Green Family Ltd, зарегистрированный на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

Баканов был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты.