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четверг, 23 января 2020 12:45

Драка в ресторане. Кивой займется ГБР

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Драка в ресторане. Кивой займется ГБР
Киву сняли камеры в одном из столичных ресторанов. Фото: УНІАН

Уголовное производство, по которому народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива проходит потерпевшим, передали из Национальной полиции в Государственный бюро расследований.

Об этом в Telegram заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело против депутата Ильи Киви с Национальной полиции в Государственное бюро расследований.

Офис генпрокурора объединил два производства (открытое полицией по заявлению Киви и Рябошапкой по Киве) и поручил его расследовать ГБР", - сообщил Лещенко.

Также Лещенко сообщил, что у Киви диагностирован перелом носа и сотрясение мозга.

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22 января в ресторане МОССО в центре Киева возник конфликт между нардепом из фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Ильей Кивой и ветераном АТО Михаилом Майманом. Это зафиксировали камеры наблюдения. На видео видно, как Кива подходит к оппоненту и бьет его головой в лицо. В ответ тот ударил нардепа кулаком по носу.

Генпрокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения Кивой телесных повреждений ветерану АТО.

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