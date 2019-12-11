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четверг, 12 декабря 2019 11:10

Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение

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Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
Фото: Олег Тягнибок

Бывшего народного депутата Алексея Кайду задержали по заявлению "слуги народа", с которым накануне устроили драку в Верховной Раде.

Об этом сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в Facebook.

"Сегодня в 5 утра, в лучших гебистских традициях лица, называющие себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы "Карпатская Сечь" и Алексея Кайды - ветерана московско-украинской войны, народного депутата Украины 7 созыва.

Причина - заявление нардепа от СН Андрея Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера сам начал драку, а потом получил отпор за хамство на заседании аграрного комитета.

Алексея Кайду босого, на глазах у ребенка вытащили в коридор и надели наручники, чтобы забрать в Печерский отделение", - написал Тягнибок.

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11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики. Подрались активисты ВО "Свобода" и действующий нардеп от "Слуги народа" Андрей Богданец.

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