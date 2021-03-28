Довыборы в Раду: в ЦИК назвали явку

Явка на промежуточных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20.00 составила 20,99% в Донецкой и 35,05% на Прикарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

"По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС" Выборы народных депутатов Украины "Единой информационно-аналитической системы" Выборы ", явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОВО №50 и 35,05% в ОВО №87 ", - говорится в сообщении.

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В ЦИК отметили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО №50 составляла 44,72%, а в ОВО №87 - 43,96%.

28 марта во 2 округах в Донецкой и Ивано-Франковской областях стартовали довыборы в Верховную Раду. Результаты выборов объявят не позднее 12 апреля.