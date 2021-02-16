Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов

 
Ексклюзивы
1/5
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Театры боятся комедийных спектаклей о войне
Просмотров: 108
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Россияне взорвали ребенка для пропаганды
Просмотров: 2115
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
90% сферы обслуживания Киева перешли на украинский
Просмотров: 234
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1728
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 414
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
2 Просмотров: 702
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Продолжение вирусных роликов из интернета покажут в театре
Просмотров: 108
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 171
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 6480
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 189
Фото
Все фото
7
5
4
5
9
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
Политический юмор и не только. Как шутили в соцсетях в День святого Валентина
&quot;Люблю тебя не смотря на все табу&quot; - сделали смешные валентинки с политиками
"Люблю тебя не смотря на все табу" - сделали смешные валентинки с политиками
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Украина получила лодки и катера с США
Украина получила лодки и катера с США
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Видео
Все видео
Саакашвили депортировали в Польшу
Саакашвили депортировали в Польшу
Притула о политике: Я в игре
Притула о политике: Я в игре
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Интервью
1/5
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 360
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Денег от МВФ не будет: что ждет Украину
Просмотров: 1728
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
Украине нужна пятиуровневая пенсионная система
1 Просмотров: 414
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 297
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
14 февраля 2021
Просмотров: 945
Поїхала перевірити
– Дивлюся ZIK і NewsOne. Пропаганди не бачу. На канали наговорюють, – каже Ірина Володимирівна. У липні 2019-го з нею вперше ...
вторник, 16 февраля 2021 02:44

Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов

  Комментировать
Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов
В Украине пройдут довыборы в Раду. Фото: 24 канал

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области от "Партии Шария".

"ЦИК зарегистрировала Рыбина В.В. кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 от политической партии "Партия Шария", - сообщили в Комиссии.

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.

Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты продлится до 25 февраля включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юлию Кузьменко выдвинули на довыборы в Верховную Раду

Ранее ЦИК уже зарегистрировала семь кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду: Викторию Шилову - в округе № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Маруся Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслан Кошулинский и Юрия Юрченко - в округе № 87 на Прикарпатье .

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
Бывшая вице-чемпионка мира по гимнастике стала порноактрисой
9
 Просмотров: 26119
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
6
 Просмотров: 25416
Жена тренера &quot;Динамо&quot; заспамила соцсети эротическими фото
Жена тренера "Динамо" заспамила соцсети эротическими фото
8
 Просмотров: 17074
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
4
 Просмотров: 16615
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
Гороскоп на 15-21 февраля: чем особая предпоследняя неделя зимы
 Просмотров: 9765
Политика
Зеленский дал десять дней на поиск виновных в гибели трех военных
Зеленский дал десять дней на поиск виновных в гибели трех военных
Витренко хочет уволить руководство и наблюдательный совет Нафтогаза - СМИ
Витренко хочет уволить руководство и наблюдательный совет Нафтогаза - СМИ Просмотров: 27
Кабмин отказался взять миллиард от Всемирного банка на строительство метро на Троещину - депутат
Кабмин отказался взять миллиард от Всемирного банка на строительство метро на Троещину - депутат Просмотров: 36
Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук
Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук 1 Просмотров: 216
Лерос хочет, чтобы СНБО наложил санкции на "Квартал 95"
Лерос хочет, чтобы СНБО наложил санкции на "Квартал 95" 1 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
19
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
11
Путин сделал заявление о Донбассе
2
Землю будут продавать на электронных аукционах
2
Смерть посла Украины в Китае: Богдан сделал громкое заявление
2
Когда украинцы будут получать зарплаты, как в Польше: прогноз экспертов
Голосов: 5658
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть