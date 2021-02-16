Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов

В Украине пройдут довыборы в Раду. Фото: 24 канал

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Валентина Рыбина кандидатом в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области от "Партии Шария".

"ЦИК зарегистрировала Рыбина В.В. кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 от политической партии "Партия Шария", - сообщили в Комиссии.

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.

Подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты продлится до 25 февраля включительно.

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Ранее ЦИК уже зарегистрировала семь кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду: Викторию Шилову - в округе № 50, Михаила Ноняка, Александра Шевченко, Маруся Зверобой-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслан Кошулинский и Юрия Юрченко - в округе № 87 на Прикарпатье .