Дорофеева удалила кадры танца на Аллее Героев Небесной cотни. В соцсетях не умолчали

Стерненко заметил, что певице стоит напомнить, что мы все помним.

Украинская певица Надя Дорофеева удалила скандальные кадры из клипа "Gorit", снятые над Аллеей Небесной сотни, которые возмутили соцсети.

Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в Telegram-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дорофеева презентовала первый сольный клип. На русском

"Певица Надя Дорофеева, которая в последнем клипе трясла ягодицами на месте, где убивали Небесную сотню, удалила посты с Instagram с этой сценою. Под этими постами сотни украинцев писали комментарии со своим возмущением, а Оля Полякова, Джамала и российские звезды поздравляли Дорофееву".

"Думаю, Нади стоит напомнить, что мы все помним. И примитивное удаления постов - не выход", - отметил он.

Также Стерненко напомнил, что американская певица Бейонсе после того, как "покрутила задом" на фоне кадров с катастрофой шаттла "Челленджер", получила шквал критики. После чего она извинилась и изменила клип. А Дорофеева же молчит, как будто ничего и не произошло.

"Комментарии у нее открыты, так что можете прийти и спросить, почему так. Если нас будет много, она не сможет не реагировать ", - подчеркнул активист.

Возмущенные пользователи соцсети сразу же отреагировали на эту новость и решили "засыпать" певицу гневными комментариями.

"Горит жопа от тупости".

"Ахах, ты удалила публикацию, но не надейся, что кто-то забудет, какое ты аморальное животное".

"Жду следующий гавноклип где-то из Бабьего Яра. Вы же любите танцевать на костях? Надя, не мучайте себя уже той украинской историей, валите в Россию, вашей музыке как раз там и место".

"Простое удаление постов - не выход из этой ситуации. Где извинения? Клип тоже отредактирован? Кому пришла в голову такая е*анутая идея? Это наглый плевок украинцам в глаза, еще накануне годовщины".

"На Россию, счастливой дороги".

Экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева получила жесткую критику за клип, где она танцует на мосту над Аллеей Героев Небесной сотни, где убивали участников Революции достоинства и где чествуют их память. Клип Дорофеева опубликовала на днях, перед 7-й годовщиной второго Майдана.