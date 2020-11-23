Дорофеева удалила кадры танца на Аллее Героев Небесной cотни. В соцсетях не умолчали

Украинская певица Надя Дорофеева удалила скандальные кадры из клипа "Gorit", снятые над Аллеей Небесной сотни, которые возмутили соцсети.
Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко в Telegram-канале.
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"Певица Надя Дорофеева, которая в последнем клипе трясла ягодицами на месте, где убивали Небесную сотню, удалила посты с Instagram с этой сценою. Под этими постами сотни украинцев писали комментарии со своим возмущением, а Оля Полякова, Джамала и российские звезды поздравляли Дорофееву".
"Думаю, Нади стоит напомнить, что мы все помним. И примитивное удаления постов - не выход", - отметил он.
Также Стерненко напомнил, что американская певица Бейонсе после того, как "покрутила задом" на фоне кадров с катастрофой шаттла "Челленджер", получила шквал критики. После чего она извинилась и изменила клип. А Дорофеева же молчит, как будто ничего и не произошло.
"Комментарии у нее открыты, так что можете прийти и спросить, почему так. Если нас будет много, она не сможет не реагировать ", - подчеркнул активист.
Возмущенные пользователи соцсети сразу же отреагировали на эту новость и решили "засыпать" певицу гневными комментариями.
"Горит жопа от тупости".
"Ахах, ты удалила публикацию, но не надейся, что кто-то забудет, какое ты аморальное животное".
"Жду следующий гавноклип где-то из Бабьего Яра. Вы же любите танцевать на костях? Надя, не мучайте себя уже той украинской историей, валите в Россию, вашей музыке как раз там и место".
"Простое удаление постов - не выход из этой ситуации. Где извинения? Клип тоже отредактирован? Кому пришла в голову такая е*анутая идея? Это наглый плевок украинцам в глаза, еще накануне годовщины".
"На Россию, счастливой дороги".
Экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева получила жесткую критику за клип, где она танцует на мосту над Аллеей Героев Небесной сотни, где убивали участников Революции достоинства и где чествуют их память. Клип Дорофеева опубликовала на днях, перед 7-й годовщиной второго Майдана.
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