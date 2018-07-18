Донбассу в ходе реинтеграции снова будут нужны инженеры - Тарута

Лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута считает, что 2019 и 2020 годы могут стать периодом реинтеграции Донбасса. Фото: Апостроф

Процесс реинтерации Донбасса потребует привлечения значительного интеллектуального ресурса. Региону снова будут нужны инженеры, причем в большом количестве. Поэтому уже сегодня вузам Луганской и Донецкой областей необходимо начинать подготовительные работы по восстановлению научного и образовательного потенциала Донбасса.

Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии "Основа" Сергей Тарута в ходе проведения в Приазовском государственном техническом университете (г.Мариуполь) круглого стола "Концепция развития научного и образовательного потенциала Донбасса, как предпосылка его реинтеграции в составе Украины в рамках стратегии "Украина-2030".

"2019 и 2020 годы могут стать периодом реинтеграции Донбасса. И мы должны быть к этому готовы. Вместе с командой уже работаем над тем, чтобы организовать донорскую конференцию, на которой намерены обсудить, каким мы видим Донбасс после стабилизации ситуации, как восстановить всю ключевую инфраструктуру – промышленную, логистическую, научную, сельскохозяйственную. Мы должны создать наработки, чтобы быть готовыми ко времени реинтеграции реализовывать разработанный план. Потенциальные доноры уже должны понимать, как и на что будут потрачены средства на восстановление Донбасса", - рассказал политик.

В ходе дискуссии была представлена комплексная программа развития науки и образования Донбасса как одного из ключевых факторов реинтеграции региона.

По результатам круглого стола его участники приняли резолюцию "Предварительные действия по поддержке и развитию высшего образования и науки как определяющего ресурса для возрождения пост-оккупационного Донбасса". Также принято решение ходатайствовать перед Министерством образования и науки Украины об утверждении Кабмином одноименной Комплексной программы с выделением необходимого финансирования для ее реализации.

Круглый стол был инициирован народным депутатом Украины, лидером политической партии "Основа" Сергеем Тарутой и ректором Приазовского государственного технического университета профессором Вячеславом Волошиным. В работе круглого стола приняли участие заместитель Министра образования и науки Украины Максим Стриха, заместитель мэра Мариуполя Александр Кочурин, ректоры ВУЗов Донецкой и Луганской областей, входящих в Ассоциацию ВУЗов, находящихся в зоне проведения ООС (Мариуполя, Краматорска, Славянска, Покровска, Северодонецка, Луганска, Лисичанска).