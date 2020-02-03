"Должны были избавиться" - почему США стремились к отставке Шокина

Отставка генпрокурора Виктора Шокина была необходима.
Благодаря этому "Украина выжила и вышла победителем из революции", заявил бывший глава Госдепартамента США Джон Керри.
По его словам, он очень беспокоился этим вопросом.
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"Все в нашей администрации хотели отставки того прокурора. От Обамы к госсекретарю и вице-президенту все над этим работали. Посол ... Мы знали: для того чтобы Украина выжила и вышла победителем из революции, после Майдана, они должны были от него избавиться . они так и сделали ", - заявил Керри.
Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин требует от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство касательно экс-вицепрезидента США Джозефа Байдена.
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