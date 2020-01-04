"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского

В попытке понравиться всем Зеленский постоянно хочет обойти острые углы, говорит эксперт.

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского скорее выглядело приветствием шоумена.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Виктор Таран.

"Приветствие Зеленского с точки зрения постановочного шоу было почти идеальным. Кстати, так же как и мероприятия, которые он организовал на Майдане в День Независимости 24 августа. Красивые картинки, много селебрити, известные люди, милая музыка. Должны признать он прекрасный шоумен.

К сожалению, должны констатировать - и 24 августа и 31 декабря было выступление шоумена, а не президента.

В выступлениях шоумена и президента воюющей страны - должна быть разница.

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Обратите внимание на приветствие международных лидеров. Когда выступают президенты иностранных государств, то возле обязательно присутствуют символы и атрибуты. Ведь он выступает не от себя, а от имени государства.

На этот раз, впервые за все за все годы Независимости, мы не увидели президентского штандарта и не услышали гимн Украины.

Мы не услышали от Зеленского ни одного месседжа относительно вызовов, которые собирается преодолевать Украина и куда мы как страна будем двигаться дальше.

Руководство страны это элита. А элита должна нести ответственность перед гражданами, которые делегировали им управлять страной. Элита должна говорить вещи, которые возможно многим и не нравятся, но которые важны для общества. Это позволит гражданам понимать будущие указатели но не сбиться с пути.

Речь должна быть, как пряное блюдо. Немножко перчаное, кому-то острое. Но оно точно не забывается, оставляя неповторимое послевкусие.

Речь должна быть, как пряное блюдо. Немножко перчаное, кому-то острое. Но оно точно не забывается, оставляя неповторимое послевкусие

В тоже время увидели ванильку - "за всьо хорошее против всего плохого". Как во времена Советского Союза - "мой адрес не дом и не улица".

Обращение не выглядело, как выступление президента Украины. Он не упомянул никаких важных триггеров, которыми жила воюющая страна. Не упомянул о 111 убитых в течение 2019 года героев, ни об обмене пленных.

О аннексированном Россией Крыме тоже должен был вспомнить.

К сожалению, Зеленский до сих пор не понял, в какой стране он стал президентом и какого народа он есть главой.

Революция достоинства, освободительное движение 1917-1921, борьба за становление нации - Зеленский делает вид, что этого периода не видит. Для многих такое поведение очень неприятное. Особенно тех, кто знает историю Украины.

Если бы Зеленский по крайней мере вспомнил современные события, то это было бы воспринято положительно. Однако, в попытке понравиться всем, он постоянно хочет обойти острые углы.

Такое петляние и манипулирование ценностями и историей перед обществом допустимо для шоумена. Но не для президента.

Вот именно в этом и есть ключевая разница между шоуменом и президентом Украины", - говорит Виктор Таран.

В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил: "Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку".